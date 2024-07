Forte vento in spiaggia e fuggi fuggi di turisti. “È una tempesta incredibile, sembra di essere nel Sahara”

“È una tempesta incredibile, sembra di essere nel Sahara”. Sono queste le parole di Alberto Pazzaglia, marinaio di salvataggio, mentre con il suo cellulare stava riprendendo quanto stava accadendo sulla spiaggia di Viserba. Era l’ora di pranzo quando un forte vento ha fatto sollevare con forza la sabbia lungo il litorale romagnolo, con un fuggi fuggi dei bagnanti. Il tutto è durato pochi minuti e non si sono riscontrati particolari problemi: chi era in acqua è stato fatto prontamente uscire mentre il cielo stava diventando completamente bianco a causa della sabbia sollevata all’improvviso.

L’ondata di calore, estenuante per intensità e durata (ricordiamo il suo esordio nel weekend del 6-7 luglio), è destinata a interrompersi ovunque tra giovedì 25 e venerdì 26 con temperature che, in val padana e sul versante adriatico, potrebbero anche non raggiungere più i 30 gradi. Questo grazie alla ventilazione che di fatto si disporrà da nordovest favorendo un calo delle temperature verso valori più vicini alle medie stagionali.

“Nella giornata di martedì 23 luglio una perturbazione a carattere di fronte freddo si avvicinerà al Nord Italia: il rischio di temporali aumenterà soprattutto sulle aree alpine e prealpine centrali, su quelle orientali e in Emilia. Mercoledì 24 luglio sarà una giornata complessivamente ben soleggiata. Nelle ore più calde possibilità di brevi temporali isolati in corrispondenza della fascia appenninica. Tra giovedì 25 e venerdì 26 il calo delle temperature si avvertirà ovunque e il tempo sarà generalmente buono”, ha spiegato l’esperto meteo Roberto Nanni, rete Ampro Meteo Professionisti.