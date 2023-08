Forti raffiche di vento, un vortice fa sollevare ombrelloni e lettini dalla spiaggia

Pomeriggio di temporali e forte vento, con un evento vorticoso che ha colpito in particolare la zona di Bellaria Igea Marina. Le raffiche di vento hanno portato via dalle spiagge soprattutto lettini e ombrelloni, mentre alcuni bagnanti erano ancora in acqua. Fortunatamente non si sono registrati grossi danni. Il territorio è stato colpito anche da una bomba d’acqua, senza particolari disagi. Come spiega il sindaco Filippo Giorgetti: “Dopo la bomba d’acqua di lunedì, abbiamo subito provveduto a una pulizia straordinaria, con la raccolta di aghi di pino e foglie, proprio in previsione dell’allerta meteo. Dal punto di vista del vento non abbiamo avuto cadute di alberi, si registrano solo allagamenti parziali. Anche in spiaggia i disagi sono stati contenuti, grazie all’accortezza dei nostri bagnini”.