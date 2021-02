Fortunato al gioco ma smemorato: non incassa la vincita da 100mila euro

Sono stati 100 i premi da 100.000€ ciascuno assegnati durante il concorso n. 134 di sabato 19 dicembre 2020 grazie all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Natale 100x100”. Dei 100 premi, sono 14 quelli non ancora riscossi, di cui 2 in Emilia Romagna. Uno di questi è riferito alla schedina giocata a Morciano di Romagna presso la Tabaccheria Gambuti di Via Ronci, 2. Con 100 mila euro certamente sono tanti i progetti che si possono realizzare! C’è chi potrà sposarsi, chi comprare un’auto nuova, chi pensare a godersi la pensione, chi dividere il denaro tra i figli. Per alcuni sono solo progetti, per altri fortunati, invece, i desideri sono diventati realtà. I vincitori che si sono già presentati per l’incasso sono 63 (esclusi i vincitori dei premi realizzati tramite sistemi a caratura, che sono stati frazionati in quote).

Il più giovane, che ha effettuato una vincita online su Sisal.it, è un ottico di 27 anni, il più anziano è un pensionato di 75 anni. Le professioni dei vincitori sono variegate: ci sono impiegati, avvocati, autisti, operai, pizzaioli e imprenditori. Non vi sono differenze di tipo culturale o geografico a influire sulla destinazione d’uso dei soldi della vincita. Il denaro viene prevalentemente impiegato per estinguere il mutuo o altri debiti, per ristrutturare casa o per assicurarsi una stabilità economica per il futuro. Si evidenzia invece che sono gli anziani e le persone con lavori più umili ad essere i più generosi, altruisti e sognatori. Queste categorie, infatti, ricollegano la vincita alla sfera emotiva, sognando di fare regali ai figli, fare beneficienza, e assicurarsi un futuro più sereno. L’emozione provata alla vincita, invece, mette tutti d’accordo. Uomini, donne, giovani, pensionati, casalinghe o commercianti sono accomunati da sentimenti quali gioia ed euforia uniti a incredulità.

E mentre in molti stanno già godendo dei benefici della vincita inaspettata e stanno pianificando il loro radioso futuro, ci sono ancora 14 premi da incassare. Forse i fortunati non si sono ancora accorti della vincita oppure le mancate riscossioni sono legate alle restrizioni sugli spostamenti causate dalla Pandemia - per le quali segnaliamo che la riscossione della vincita entro la data di scadenza risulta essere una giustificata ragione per raggiungere gli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma. Il termine ultimo per presentarsi con la schedina vincente è il 19 marzo.