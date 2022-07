Forza il finestrino ed entra nell'auto, il ladro colto sul fatto e arrestato dalla Polizia

Nelle prime ore del mattino di domenica, alle ore 3 circa, una volante della Polizia di Stato transitando su Lungomare Tintori è stata avvicinata da un cittadino. L’uomo ha indicato un soggetto che, dopo aver guardato all’interno di una autovettura Audi A3 regolarmente parcheggiata, ne ha forzato il finestrino entrandoci. Il giovane, sorpreso dagli operatori mentre era ancora all’interno dell’abitacolo intento a frugare nel portaoggetti, è stato immediatamente bloccato e tratto in arresto per il reato di tentato furto aggravato. Accompagnato in Questura, è in attesa del giudizio direttissimo che si terrà nella mattinata di lunedì 25 luglio nel Tribunale di Rimini