Forza Italia: "I cittadini si lamentano. Parco giochi dei Ciliegi chiuso e sprechi al parking ex Questura"

Forza Italia decide di rendere pubbliche due segnalazioni giunte da cittadini riminesi, su temi già portati alla ribalta mediatica durante le scorse settimane. La prima denuncia è di una mamma residente vicino al parco dei Ciliegi di Vergiano “Il parco di Vergiano, il parco dei bambini del quartiere, è chiuso dal 15 settembre dopo numerose segnalazioni fatte al Comune ed a Anthea - è la protesta -. Come si può notare dalla foto, la struttura non è in equilibrio ed è senza tappeto anti trauma, pericolosa per i bambini. Ad oggi, la stessa risulta essere ancora chiusa al pubblico ma soprattutto ai bambini, che prossimi ad iniziare le scuole si ritrovano senza un punto giochi. Io stessa ho chiamato Anthea, la quale passa la palla al Comune. Dopo aver chiamato l’area verde del Comune, ricevo la seguente risposta “i giochi di Vergiano saranno chiusi fino a fine anno signora. Sà, per ordinare un bullone c’è molta burocrazia ed inoltre bisogna vedere la disponibilità economica ...” .

La seconda riguarda il nuovo parcheggio di via Damerini. Ad oggi, nonostante le rassicurazioni pubbliche fatte dall'assessore Frisoni, che garantiva l'apertura gratuita del parcheggio dal primo di settembre, ad oggi lo stesso è ancora chiuso ed è illuminato a giorno. “Due casi emblematici di un'amministrazione comunale che ha totalmente abbandonato le periferie i suoi cittadini e i suoi bambini ritenendoli cittadini di serie B rispetto a quelli delle zone del parco del mare. Lo stato di pericolosità dei giochi del parco del Villaggio dei Ciliegi lo avevo denunciato da tempo e dopo un sopralluogo dell'assessore Morolli l'unico provvedimento preso è stato quello di recintare il gioco chiudendolo al pubblico e privando i bambini del luogo dell'unico gioco con cui svagarsi all'aperto” dichiara Mario Erbetta, coordinatore commissario della citta di Rimini per Forza Italia e continua “ in compenso, nonostante la crisi energetica da oltre un mese il parcheggio aperto e chiuso dopo due giorni per inutilizzo di Via Damerini, è illuminato a giorno durante le ore serali. Ma la cosa che fa infuriare i cittadini delle vie limitrofe e che nonostante la promessa dell'Assessore Frisoni di aprire gratuitamente questo parcheggio all'utenza ad oggi rimane chiuso e inutilizzato nonostante i vari soldi pagati dai riminesi per la realizzazione".