Forza un lucchetto e ruba un monopattino: nei guai un 19enne

Arrestato per furto aggravato. A finire nei guai un 19enne, di origine tunisina, che mercoledì pomeriggio a Misano è stato notato dai carabinieri mentre stava forzando un lucchetto di un monopattino elettrico. I carabinieri stavano procedendo per un controllo sulla via Litoranea Nord e lo hanno visto.

Il giovane si è così impossessato del veicolo parcheggiato lungo il viale ed è fuggito, ma la sua corsa è stata breve. Dopo un inseguimento i militari sono riusciti a bloccarlo e a recuperare il monopattino che è stato restituito al proprietario. Al termine degli accertamenti i carabinieri hanno così arrestato il 19enne che è risultato essere senza fissa dimora.