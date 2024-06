Più forze dell'ordine, in poche ore 1.400 persone firmano la petizione del sindaco. "Siamo solo all'inizio"

Sono oltre 1.400 le firme raccolte in meno di due giorni per la petizione lanciata su charge.org dal sindaco Jamil Sadegholvaad, per chiedere al presidente del Consiglio Meloni e al ministro Piantedosi il rafforzamento permanente degli organici di Polizia sul territorio riminese. Un appello virtuale che sarà affiancato da una campagna di raccolta firme reale, che vedrà il sindaco impegnato in prima persona per spiegare il senso di questa iniziativa popolare che sta raccogliendo adesioni bipartisan, con il sostegno trasversale della società civile.

Si legge nel documento che si può reperire attraverso il portale www.change.org: “Nella provincia di Rimini, gli organici di Polizia sono da sempre dimensionati sui residenti ufficiali, circa 350 mila abitanti. Ma ogni anno il territorio riminese ospita 16 milioni di pernottamenti turistici e quasi 20 milioni di escursionisti che rendono il mantenimento della sicurezza particolarmente complesso e impegnativo per le forze dell'ordine, encomiabili per l’impegno costantemente profuso, nonostante il dimensionamento numerico limitato. Peraltro, grazie agli investimenti nei settori fieristico e congressuale, queste consistenti presenze turistiche sono, ormai da anni, diluite lungo tutti e 12 i mesi dell’anno, e non concentrate nei soli mesi estivi”.