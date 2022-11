Foto delle cabine balneari scattata a Riccione finalista nel concorso della rivista “Tutti Fotografi”

È stata scattata a Riccione la fotografia "Notte di Ferragosto" risultata finalista al concorso dell'estate promosso dalla rivista "Tutti Fotografi". Autore dello scatto l’architetto Carlo Silva. Nella motivazione si legge: "Per Carlo Silva è la grafica infilata delle cabine balneari a rappresentare, con la propria ripetitività all’infinito, l’elemento straordinario sottolineato, se non bastasse, da un’illuminazione d’eccezione, così perfetta da sembrare appositamente studiata e degna di un set cinematografico. Fotografata in modo eccellente, per altro". La fotografia, scattata con lo smartphone, sarà pubblicata sul prossimo numero della rivista "Tutti Fotografi". Ospite dell’Hotel Gambrinus di Riccione, l’autore è un “fedele” turista riccionese.