Francesca Panozzo in tv a Salotto blu: "Le leggi razziali ancor oggi ci devono far riflettere"

Francesca Panozzo, riminese, ricercatrice universitaria di storia del Novecento, responsabile educativa del Museo ebraico di Bologna, ha preso parte alla trasmissione televisiva condotta da Mario Russomanno che andrà in onda martedì (4 aprile) alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre. Panozzo ha recentemente pubblicato per Minerva il libro dal titolo "È presa la decisione di espatriare" che descrive la drammatica odissea della famiglia bolognese Sinigaglia, iniziata con la promulgazione delle leggi razziali in Italia. "La persecuzione anti ebraica - ha spiegato Panozzo in trasmissione - ha radici lontane nel tempo e in Italia, sotto il regime fascista, trovò larga parte della popolazione silenziosa. Una situazione inquietante che abbiamo il dovere di non dimenticare, anzi di approfondire, affinché costituisca insegnamento per il futuro".