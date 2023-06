Due frane isolano un quartiere di Gemmano, si lavora per riaprire la strada

Il maltempo continua a fare danni nell'entroterra e, in Valconca, una nuova frana ha isolato un quartiere di Gemmano. Lo smottamento si è verificato nel pomeriggio di lunedì in via delle Fonti, nei pressi del campo da calcio, con il crollo di un tratto di costone che a sua volta ha sradicato un grosso albero andando poi ad invadere la sede stradale. La strada, interessata nei giorni scorsi da un'altra frana, non è più percorribile e ha lasciato isolate alcune abitazioni. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, stanno intervenendo i tecnici del comune per riuscire ad aprire un varco che permetta di raggiungere i residenti delle case. Secondo quanto emerso, al momento risultano isolati 7 nuclei famigliari e un allevamento di cavalli.