Frasi sessiste all'arbitro donna, maxi squalifica tra i dilettanti. "Espressioni oscene, altro che fair play"

Non è certo passato inosservato, al cospetto del giudice sportivo, quanto accaduto durante il match di calcio dilettantistico tra Latino e Polisportiva Fontanelle, durante la partita valida per i playoff di Terza categoria. Ad essere stata oggetto di pesanti offese sessiste è stata l’arbitro donna che stava dirigendo la partita. Il giudice sportivo, l’avvocato Maria Luisa Trippitelli, ha spiegato in un lungo provvedimento sportivo quanto accaduto durante la partita disputata nella giornata dello scorso 11 maggio. Fatti che nulla hanno a che vedere con lo sport e il fair play. Si legge infatti nei provvedimenti disciplinari: “Il giudice sportivo, letto il referto dell'incontro playoff di Terza categoria tra la Polisportiva Fontanelle e la Asd Latino; rilevato che il direttore di gara è stata fatta oggetto, da parte della tifoseria sostenitrice della Asd Latino, di insulti ed espressioni oscene, sessiste e volgarmente turpi; rilevato che detta condotta si è protratta per l'intera durata dell'incontro, e che nei tempi supplementari la tifoseria in oggetto aggiungeva agli insulti canto di canzoncine dal contenuto scurrile e fortemente sessista; ritenuto che la condotta posta in essere dalla tifoseria in oggetto contrasta fortemente, oltre che con le regole del vivere civile, anche con i valori di etica dello sport alla cui tutela devono essere improntate le condotte di cosiddetto "fair play", ovverosia quel "gioco corretto" inteso in senso ampio, così come approvato anche dal Consiglio d'Europa nel1992; il "fair play" che è elemento necessario e non accessorio del Codice Europeo di etica sportiva, e che deve guidare l'approccio allo sport che vede come principi cardine, tra gli altri, la lotta alla violenza verbale, fisica e alle discriminazioni; rilevato che a ciò si aggiunge la necessaria esigenza di rispetto dell'arbitro e delle sue funzioni dispone che la Asd Latino, compagine di Terza Categoria della Provincia di Rimini, disputi le prime tre partite casalinghe della stagione 2024/2025 a porte chiuse e senza la presenza di pubblico”.

Articolata la lista di ulteriori provvedimenti disciplinari che sono stati rivolti all’associazione sportiva. In particolare 500 euro di ammenda al club “per avere il pubblico sostenitore, per l'intera durata dell'incontro, incessantemente inveito ed insultato il direttore di gara con espressioni pesanti in relazione al genere di appartenenza dell'arbitro, con appellativi inaccettabili anche nel comune vivere civile; nei tempi supplementari, agli insulti si aggiungevano intonazioni di canzoni a risvolti sessisti e di particolare oscenità". Nei confronti di un tesserato è giunta la squalifica per tre giornate in quanto “in occasione dell'espulsione di un compagno di squadra, dalla panchina entrava sul terreno di gioco per insultare il direttore di gara, cosa che in effetti faceva con espressioni pesantemente ingiuriose; alla notifica del provvedimento di espulsione reagiva profferendo ad alta voce e da ripetizione espressioni blasfeme”. Ad un calciatore altre due giornate di squalifica perché: “dopo aver subito un fallo, reagiva attingendo con una manata il viso dell'avversario; alla notifica del provvedimento di espulsione, reagiva insultando il direttore di gara a colpendolo alla spalla sinistra”. Infine un altro giocatore è stato squalificato per una giornata.