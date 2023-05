Frasi sessiste e molestie alla collega, vigile urbano assolto dalle accuse

Una lite sul luogo di lavoro con una collega è sfociata in un processo a carico di un agente della polizia Municipale, in forza nella Valconca, dal quale è stato però assolto perchè il fatto non costituisce reato. La vicenda inizia nell'ottobre del 2020 quando, negli uffici del comando, i due colleghi stavano lavorando per ricostruire la dinamica di un incidente stradale avvenuto pochi giorni prima. Seduti alla scrivania gli agenti, lui un 60enne e lei una 55enne, hanno iniziato ad avere delle divergenze professionali sulla dinamica del sinistro. Una discussione che si sarebbe accalorata sempre più fino a quando, secondo la presunta vittima, l'uomo avrebbe iniziato ad urlarle delle frasi sessiste per poi abbassarsi i pantaloni e mostrarle il "lato b". Ne era nato un putiferio tanto che, ad occuparsi della vicenda, era stata la consigliera di parità della Provincia di Rimini e il Comune aveva emesso un provvedimento disciplinare nei confronti di entrambi gli agenti. Un primo filone era finito davanti al giudice del Lavoro, Lucio Ardigò, che lo scorso novembre aveva dato ragione alla vigilessa annullando il provvedimento disciplinare e disponendo a favore della donna un risarcimento di 15mila euro da parte dell'amministrazione pubblica chiamata a pagare anche le spese legali.

Di pari passo era andato avanti anche un secondo filone, questa volta penale, che vedeva il 60enne imputato di molestie per la sua presunta esibizione di nudo negli uffici della Municipale. Nel corso del dibattimento, tuttavia, è emersa una verità diversa da quella denunciata dalla 55enne secondo cui l'agente non avrebbe mai mostrato il "lato b" alla collega. Il giudice monocratico quindi ha assolto l'uomo, difeso dall'avvocato Luca Greco, in quanto il fatto non costituisce reato. Per il 60enne il calvario giudiziario si è concluso nel migliore dei modi e il suo legale ha già annunciato che sulla base delle motivazione della sentenza non esclude di presentare una controdenuncia nei confronti della donna per calunnia.