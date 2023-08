Fratelli d'Italia: "I marciapiedi di Rivazzurra e Miramare vanno pattugliati, regna la micro criminalità"

Dal dipartimento di Fratelli d'Italia "Legalità, Sicurezza e Immigrazione" della provincia di Rimini, presieduto da Ada Di Campi, arriva un commento secco sulla situazione di degrado della zona sud della città, in particolar modo nelle frazioni di Rivazzurra e Miramare. "Spaccio, bivacco, furti, prostituzione, campanellari, alberghi abbandonati rifugio di sbandati, sono solo alcuni dei problemi quotidiani con cui devono convivere residenti e turisti della zona più a sud di Rimini".

Sembrano inutili gli sforzi e le decine di denunce fatte durante la stagione dai cittadini di Miramare al Comune di Rimini, nella persona dell'assessore alla sicurezza urbana e polizia locale Juri Magrini, relativamente al degrado della zona Rimini Sud. "Ci facciamo portatori dell'appello formulato da tanti cittadini residenti, che giornalmente ci chiedono aiuto, per chiedere di intervenire, di pattugliare, di illuminare, di controllare la zona al massimo delle forze disponibili".

"Apprezziamo gli sforzi del Prefetto Rosa Maria Padovano e del Questore Rosanna Lavezzaro per rendere più sicura la nostra città - dice Di Campi -. Dal loro arrivo la differenza è tangibile. Purtroppo però non è sufficiente. Se è vero che i rinforzi sono arrivati, è altresì vero che non sono ancora sufficienti per gestire una città come la nostra, capace di attrarre centinaia di migliaia di turisti nello stesso periodo".

"Il Comune faccia la sua parte e si impegni proprio iniziando da quanto di sua competenza: revocare le licenze a tutte quelle strutture ricettive abbandonate e/o aperte, ma di cui tutti conosciamo il reale motivo di esistenza, capaci solo a ospitare sbandati, prostituzione e degrado; pattugli i marciapiedi allontanando immediatamente pallinari; aumenti il servizio di pattugliamento, cosi da disincentivare eventuali "clienti" pronti a prestazioni sessuali".

"Dobbiamo purtroppo ravvisare che la micro criminalità opera quasi indisturbata, e ogni giorno sui social girano foto e video da far pensare che Rimini sia diventata Terra di nessuno - conclude -. Non è così. Rimini ha un orgoglio, è una città che accetta di essere descritta come una zona di delinquenza. Dobbiamo porre fine a questa situazione, serve l'impegno di tutti gli organi preposti".