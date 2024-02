Fratelli d'Italia rilancia in consiglio: "Realizziamo il Museo del Turismo nella Palazzina Roma"

Nel dibattito, sul turismo, intrattenuto nell’ultimo consiglio comunale, tra le sollecitazioni culturali all’amministrazione, quali “la valorizzazione dell’Anfiteatro Romano con la ripresa della campagna di scavi”, “la ricostruzione filologica di Palazzo Lettimi”, il consigliere Gioenzo Renzi (Fratelli d'Italia) ha riproposto la creazione del Museo del Turismo Riminese, tutt’ora inesistente.

"Più in particolare, ho chiesto di realizzare il Museo del Turismo Riminese, utilizzando l’ampia superficie di 678 metri quadrati, al terzo piano della Palazzina Roma, in stato di abbandono da 20 anni - spiega il consigliere -. Purtroppo, il sindaco, continua a non esprimersi in merito, dal 2021 ad oggi, nonostante la presentazione di tre interrogazioni e un emendamento al Bilancio".

"La Palazzina Roma, attuale sede del Palazzo del Turismo all’interno del Parco Fellini, è un edificio di importanza storico-culturale, di proprietà del Comune, costruito nel 1863 a uso albergo, nell’ex Parco dell’Indipendenza, ora Parco Fellini, dove sorse nel 1872 il Kursaal e il Grand Hotel, inaugurato nel 1908. La proposta di creare il Museo del Turismo Riminese, proprio nel suo luogo di origine, dove nacque nel 1843 il primo stabilimento balneare di Rimini, è possibile, ristrutturando e rendendo fruibile, l’intero terzo piano, allo stato grezzo, inutilizzato della Palazzina Roma, da cui si gode una stupenda vista panoramica sulla spiaggia e sul mare".

"La spesa di trasformazione del terzo piano, potrebbe essere sostenuta tramite un mutuo, rimborsabile con i circa 200.000 euro annui incassati dagli affitti di Apt Servizi Regione Emilia Romagna e Visit Romagna, che occupano rispettivamente il secondo piano e metà del primo - prosegue Renzi -. Anche il presidente del Comitato Promotore di Rimini Capitale Italiana della cultura 2026, Giorgio Tonelli, durante l’incontro nella Commissione Consigliare Cultura, del 02 agosto 2023, aveva espresso il compiacimento per questa proposta di realizzare il Museo del turismo Riminese nella Palazzina Roma", conclude Renzi.