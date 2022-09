Fratelli d'Italia in Regione: "Si aiuti San Patrignano, servono azioni urgenti prima che sia troppo tardi"

La Regione aiuti la comunità di San Patrignano ad affrontare il caro bollette. A chiederlo è, in un'interrogazione, Fratelli d'Italia che ricorda come "l'aumento smisurato dei prezzi dell'energia mette oggi in ginocchio tutte le organizzazioni no profit che si impegnano non per creare profitto, ma per donare l'opportunità di tornare a vivere a migliaia di persone".

Da qui l'atto ispettivo per sapere se la Regione intenda intervenire "per trovare soluzioni che consentano a San Patrignano, e alle altre realtà del terzo settore, di portare avanti la propria opera e se ritenga attivarsi presso il Governo centrale per trovare soluzioni in modo da mantenere vive e forti le tantissime organizzazioni no profit del nostro territorio".