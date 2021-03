Le Frecce Tricolori tornano in Riviera, doppio appuntamento con la Pattuglia Acrobatica Nazionale

Ottime notizie per tutti gli appassionati delle Frecce Tricolori che, quest'anno, potranno ammirare le evoluzioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale impegnata in ben due occasioni sulla Riviera. Il calendario 2021 della Pan, infatti, regala il bis con il primo appuntamento il 6 giugno a Rimini e il secondo il 25 luglio a Bellaria. Una doppietta di air show che, tradizionalmente, richiamano sulla battigia decine di migliaia di persone per godersi lo spettacolo dei 10 Aermacchi MB.339 PAN dell'Aeronautica militare che quest'anno hanno festeggiato il 60° Anniversario. Era il 1 marzo 1961 infatti quando i primi velivoli F-86E "Sabre" con la livrea della pattuglia del "Cavallino Rampante", giunsero nell'aeroporto di Rivolto (UD) per la prima volta.