Frecce Tricolori, questa estate lo show dell'Aeronautica vedrà due appuntamenti nel Riminese

Le Frecce Tricolori questa estate tornano a Rimini. Due saranno gli appuntamenti in programma in provincia. Lo ha annunciato durante le scorse ore l’Aeronautica Militare. Nel Riminese la manifestazione della pattuglia acrobatica è in programma il 18 giugno a Rimini e il 31 luglio a Bellaria-Igea Marina. Le frecce saranno in Romagna anche a Punta Marina (Ravenna) nella giornata del 19 giugno.

Le Frecce Tricolori, il cui nome ufficiale è 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, è la Pattuglia Acrobatica Nazionale dell'Aeronautica Militare Italiana, nata nel 1961 in seguito alla decisione dell'Aeronautica stessa di creare un gruppo permanente per l'addestramento all'acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti. Con dieci aerei (dal 1982 utilizzano come velivolo gli Aermacchi MB.339 A/PAN MLU con sede operativa presso l'aeroporto di Rivolto), di cui nove in formazione e uno solista, sono la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo, e il loro programma di volo, comprendente una ventina di acrobazie della durata di circa mezz'ora, le ha rese famose e riconosciute come una delle migliori pattuglie aeree acrobatiche a livello internazionale.