Le Frecce Tricolori sono nel libro dei Guinness, il record della pattuglia acrobatica certificato a Rimini

In attesa di domenica 11 giugno, giorno in cui faranno ritorno sopra i cieli di Rimini, le Frecce Tricolori festeggiano l’ingresso nel Guinness World Record. La formazione entra nella classifica dei primati per il maggior numero di aerei a rotazione in volo in una pattuglia acrobatica militare: dieci il totale. Il risultato dell’Aeronautica Militare è stato certificato proprio durante la scorsa edizione dello show di Rimini, nella giornata del 18 giugno 2022.

La pattuglia acrobatica era arrivata anche a essere composta da undici velivoli nel 1968, quando erano presenti due solisti. Ora a Rimini, terra di record, c’è attesa per il grande ritorno: lo scorso anno l’evento ha portato migliaia di spettatori e turisti, in un mese di giugno che aveva dato segnali molto incoraggianti in termini di presenze e ricettività alberghiera.

Dopo due anni d’attesa, l’ultima volta era nel settembre del 2019, Rimini era tornata a ospitare le Frecce Tricolori nel fine settimana di venerdì (17 giugno) con le prove e il giorno successivo (sabato 18) con il vero e proprio Air Show. Giorno in cui è avvenuto il record. Ora Rimini aspetta il bis del prossimo 11 giugno. Nel frattempo il titolo del Guinness World Record ha visto la premiazione nel contesto delle celebrazioni per i 100 anni dell’Aeronautica Militare in piazza del Popolo a Roma.