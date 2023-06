Frecce Tricolori: scatta il divieto di balneazione e navigazione nello specchio di mare interessato

In occasione dell'esibizione delle Frecce Tricolori, che si svolgerà il prossimo 9 e 10 giugno a Rimini, la Prefettura ha riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e predisposto il piano di safety e security della manifestazione. All'incontro, presieduto dal Prefetto, hanno partecipato l’Assessore alla Sicurezza del comune di Rimini, i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, rappresentanti della Capitaneria di Porto, del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale, dell’Aeronautica e gli organizzatori ed è stato convenuto di interdire, nell’area interessata dalla manifestazione, la balneazione, l’accesso ed il transito navale e pedonale per tutta la durata dell’evento. La zona interdetta sarà adeguatamente presidiata per garantire il rispetto delle prescrizioni al fine di tutelare l’incolumità pubblica. Il comune di Rimini ha predisposto con apposita ordinanza il piano di viabilità sulle arterie stradali prossime al sito interessato dal sorvolo. Una “cabina di regia”, costituita da rappresentanti dei vari enti coinvolti nella organizzazione della manifestazione, sovraintenderà all’ordinato svolgimento dell’evento.