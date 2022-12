Frecciarossa, più treni con fermata Riccione. E il Frecciabianca da Ravenna a Roma fa tappa a Rimini

In vista delle feste natalizie Trenitalia intensifica i treni Frecciarossa. Aumentano i collegamenti per il Sud, le montagne piemontesi e la costa romagnola. Raddoppiano le fermate nella stazione di Riccione: nei periodi di ponti e festività sono confermate la coppia di Frecciarossa notturni Milano – Reggio Calabria, con fermate a Reggio Emilia AV e Bologna Centrale e le fermate aggiuntive dei treni della direttrice Adriatica nella stazione di Riccione che passano da 4 a 8. Torna anche il Frecciarossa per Oulx e Bardonecchia con fermate a Bologna Centrale e Reggio Emilia AV.

Grazie al network Freccialink sarà poi possibile raggiungere in treno più bus Cortina, Madonna di Campiglio, la Val Gardena, la Val di Fassa /Val di Fiemme e Courmayeur. A portata di mano anche le città d’arte dove non arrivano i binari grazie ai FrecciaLink, servizi su gomma in connessione con le Frecce da e per Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Confermata la coppia di Frecciabianca fra Ravenna e Roma, con fermata anche nella stazione di Rimini.