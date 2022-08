Il frisbee giovanile azzurro sul tetto d'Europa, nella selezione 44 atleti partiti dal Riminese

Il frisbee azzurro regala grandi soddisfazioni. E nella selezione i giovani frisbeesti riminesi hanno conquistato i gradini del podio della Polonia a colpi di paganello. Medaglia di bronzo per la Nazionale Under 20, in gara per il Campionato mondiale, e doppia medaglia d'oro per la Nazionale Under 17 nella categoria maschile e femminile del Campionato Europeo. Tra i 150 atleti italiani in gioco, ben 44 erano di Rimini. Un tricolore, dunque, che ha visto brillare le sfumature biancorosse, grazie a un 'arruolamento' prevalentemente romagnolo. Sul tema anche l’amministrazione comunale di Rimini ha voluto congratularsi ufficialmente con i giovani frisbeesti che si sono messi in luce con grande determinazione e senso di competizione.