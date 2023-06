Frisoni: "L'obbligo di casco, assicurazione, targa e freccia per biciclette e monopattini disincentiva il loro utilizzo"

Il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, durante il question time alla Camera, ha esposto i dettagli della riforma del Codice della Strada 2023 che si appresta a varare. Il nuovo provvedimento è frutto di un lungo confronto con gli esperti del settore e le principali associazioni che si occupano di sicurezza stradale. Secondo Salvini, il dibattito su queste nuove norme dovrebbe iniziare già a partire dal mese di giugno. Le priorità della riforma, come spiegato dal Ministro, sono numerose. Al primo posto, si trova il contrasto alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. A questo proposito, Salvini ha proposto l’introduzione del cosiddetto ‘ergastolo della patente’. Questa drastica misura prevede la revoca permanente della patente per coloro che vengono sorpresi alla guida sotto l’effetto di droghe.Infine, Salvini ha annunciato interventi specifici per le due ruote, con l’introduzione dell’obbligo di casco, assicurazione, targa e freccia per monopattini e bici. Questa mossa segna un passo importante nella regolamentazione di questi mezzi di trasporto, sempre più diffusi nelle città italiane.

Novità che lasciano perplessa l'assessore alla Mobilità del Comune di Rimini, Roberta Frisoni, che in una nota stampa commenta: “Le novità previste dal nuovo disegno di legge in materia di sicurezza stradale anticipate ieri dal ministro Salvini nel question time alla Camera lasciano perplessi, in particolare per quanto riguarda la mobilità attiva e specificatamente quella ciclabile. L’ipotizzata introduzione dell’obbligo di casco, assicurazione, targa e freccia per biciclette e monopattini più che contribuire ad aumentare la sicurezza gli utenti, avrebbe come ovvio effetto immediato quello di disincentivare l’utilizzo delle due ruote, di fatto frenando lo sviluppo della mobilità sostenibile nelle nostre città. Grazie alle politiche e agli investimenti portate avanti dai territori - solo a Rimini negli ultimi sei anni la rete di piste ciclabili è cresciuta di 37 km - e ad una sempre maggiore sensibilità diffusa rispetto alle tematiche ambientali e sostenibilità, negli ultimi anni è cresciuto in maniera costante il numero di cittadini che predilige spostarsi con mezzi alternativi all’auto, in primis appunto la bicicletta, con vantaggi in termini ecologici, di salute e non da ultimo di risparmio economico".

"E’ facile immaginare - conclude - che l’introduzione di questi nuovi obblighi (e conseguenti costi) possa avere un forte effetto deterrente, oltre a rappresentare un unicum in tutta Europa, distinguendoci anche rispetto a Paesi come quelli ben più rigorosi del nord del continente, dove l’uso della bicicletta è storicamente molto più diffuso. Credo che oltre a regole certe e chiare, la sicurezza stradale da un impegno sul fronte dell’educazione e della formazione, che porti ad una convivenza tra tutti gli utenti della strada, che siano auto, bici, pedoni. Non dimentichiamo poi che purtoppo troppo spesso ancora le cause principali di incidenti stradali sono attribuibili a eccessi di velocità o distrazione di chi guida’’.