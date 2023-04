Nella storia fu sede del Kursaal, ora il giardino Pellesi è in degrado. Renzi: "E' una zona da riqualificare"

Riqualificare il Parco Maria Rosa Pellesi di Viserba, adiacente al Lungomare riqualificato, che si trova in uno stato di degrado. La proposta, attraverso un’interrogazione in consiglio comunale rivolta al sindaco, arriva dal consigliere comunale di minoranza Gioenzo Renzi (Fratelli d’Italia). “Ho ricordato quel luogo storico di Viserba, dove nel 1908, un gruppo di villeggianti realizzò il Circolo dei Bagnanti, chiamato Kursaal - racconta Renzi -, un grazioso edifico in stile liberty, comprendente sale di conversazione e lettura, la caffetteria aperta sulle terrazze, il salone per il ballo e un elegante teatro, ritrovo di tutta l’attività ricreativa e sociale di Viserba. Negli anni ’60, disgraziatamente, il Kursaal di Viserba, fu demolito, per i danneggiamenti subiti dai bombardamenti dell’ultima guerra, invece di essere restaurato per la memoria storica e l’identità di Viserba”.

Sull’area venne realizzato il Giardino Maria Rosa Pellesi, che da anni si trova in uno stato di forte degrado, senza cura del verde, con i camminamenti in asfalto ammalorato e il Monumento ai Caduti di Viserba abbandonato. “Il Giardino è l’unica area verde, presente a Viserba mare, zona prettamente turistica, nei tre mesi estivi è presente una giostra, mentre nel resto dell’anno l’area è ridotta a sgambamento per cani – racconta Renzi -. E’ importante, che questo luogo storico, che doveva essere già riqualificato nell’ambito del Parco del Mare, ritorni a essere un’area di ritrovo, di passatempo degli adulti, di gioco per bambini”.

“Per la riqualificazione del giardino, nell’agosto 2020, venne sottoscritta da centinaia di persone una petizione popolare al sindaco contro un progetto, poi accantonato, di destinazione ad area skateboard” ricorda Renzi.

Ora arrivano una serie di proposte per migliorare l’area e nel dettaglio: riqualificazione radicale del Giardino con la cura del verde, la piantumazione di alberi ombreggianti, il rifacimento dei camminamenti con lo stesso materiale utilizzato per la riqualificazione del Lungomare; l’installazione di fontanelle per rievocare la “Viserba regina delle acque”; un’arena polifunzionale per consentire eventi culturali, musicali, esibizioni di artisti; richiamare con la forma del portale, la preesistente facciata del Kursaal, funzionale per serate di cinema all’aperto.

E ancora: installare giochi per bambini, come offerta al turismo delle famiglie; valorizzare il Monumento in ricordo dei Caduti di Viserba; schermare con il verde verticale le pertinenze edilizie confinanti e insistenti sul giardino.