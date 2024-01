Fu squalificato a Pistoia, l'ex Rbr Jazz Johnson assolto dopo due anni dall'accusa di doping

“Il fatto non costituisce reato”. Si chiude con un’assoluzione il processo, presso il Tribunale di Pistoia, al quale era stato chiamato a rispondere Jazz Johnson, giocatore in forza alla Rinascita Basket Rimini durante la scorsa stagione e ben presto diventato idolo dei tifosi grazie alle sue giocate. I fatti risalgono a quando l’americano non era ancora arrivato a Rimini, ma quando vestiva la maglia di Pistoia sempre in serie A2: è il 12 dicembre del 2021 quando prima della partita con Treviglio risulta positivo alla cannabis. Ne era subito seguita una sospensione dall’attività agonistica poi comminata all’epoca e il ritorno in campo, sempre con Pistoia, nell’aprile del 2022. Mentre era a Rimini l’atleta aveva ricevuto la notifica di essere stato rinviato a giudizio per il reato di “utilizzo o somministrazione di farmaci o altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”. Difeso dall’avvocato Moreno Maresi, l’ultima udienza che si è celebrata nella giornata di giovedì (11 gennaio) si è conclusa con l’assoluzione pronunciata da parte del gup.