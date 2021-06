Fuga di Gpl, scatta l'allarme nell'area di rifornimento

Intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a bloccare l'impianto e a mettere in sicurezza la zona prima di riuscire ad intercettare la rottura

L'allarme lo hanno dato i residenti della zona di Pianventena, a San Giovanni in Marignano, che nella serata di giovedì hanno iniziato a sentire un forte odore di Gpl nell'aria e hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Verso le 22.40 il personale del 115 è così arrivato sul posto e, grazie agli strumenti, hanno circoscritto l'area fino ad individuare la perdita nel distributore di benzina della Q8 lungo la Sp 17. Secondo quanto emerso, a provocare la fuoriuscita del gas è stato un malfunzionamento dell'impianto di rifornimento e la zona è stata messa in sicurezza per poi bloccare l'apparato.