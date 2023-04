Fugge dalla casa di riposo e bussa all'hotel dove andava in vacanza. "Voglio rivedere il mare"

Ha intenerito il web la storia di una nonnina di 81 anni, stanca della vita in casa di riposo. La donna durante gli scorsi giorni ha organizzato una vera e propria fuga dalla Rsa dove alloggiava e ha preso il treno per Rimini e per vedere il mare. L'anziana, ospite in una casa di riposo di Faenza, in provincia di Ravenna, è riuscita ad allontanarsi dalla struttura per tornare nei luoghi della sua giovinezza. Un viaggio non da poco per una donna anziana, che con il suo bastone è arrivata fino alla stazione e ha preso il treno prima per Rimini, poi con destinazione Bellaria, ovviamente munita di regolare biglietto. Giunta a destinazione la signora, come racconta la stampa locale, ha cercato l'albergo in cui era stata spesso da giovane, trovandolo però chiuso. I titolari della struttura, riconoscendola, si sono comunque avvicinati per salutarla, spiegandole che la struttura era chiusa e che non avrebbe potuto ospitarla. Indicando la possibilità di alloggiare in altre strutture della zona.

Nonostante l'imprevisto, l'anziana non ha rinunciato all'idea di andare al mare, cosi ha deciso di chiedere aiuto in una chiesa, dove il parroco l'ha accolta e ha avvertito i carabinieri. Terminata la fuga la donna ha spiegato di non poterne più della vita dentro l'Rsa, soprattutto per la qualità del cibo. I medici che l'hanno visitata si sono accertati che non avesse subito maltrattamenti nella struttura, capendo che forse, si era trattata di una semplice e innocente ricerca di libertà e di conforto, nei luoghi che le erano rimasti nel cuore. La signora hai poi fatto rientro nella Rsa di Faenza.