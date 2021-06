Fugge con la cassa della pizzeria, ladro bloccato da agente libero dal servizio

Malvivente maldestro quello arrestato dagli agenti delle Volanti che si è fatto scoprire a rubare in un locale a causa del troppo rumore provocato durante l'effrazione. Nella notte tra domenica e lunedì, grazie all'intervento di un agente della polizia di Stato libero dal servizio, i colleghi della Questura di Rimini hanno arrestato un ladro che aveva appena svaligiato una pizzeria di Marina Centro. A finire in manette un 41enne napoletano che, verso le 3.30, si era introdotto nel locale chiuso dopo aver scardinato una porta d'accesso e si era impossessato del registratore di cassa. Il rumore ha messo in allarme il poliziotto, che abita a fianco della pizzeria, il quale ha voluto andare a controllare cosa stesse succedendo sorprendendo il malvivente con le mani nel sacco. L'agente ha chiesto l'intervento dei colleghi e, mentre sul posto arrivavano le Volanti, ha bloccato il 41enne che è stato portato in Questura. E' emerso che il ladro era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine per reati che vanno dall'omicidio, a quelli inerenti agli stupefacenti fino a quelli contro il patrimonio.