Fugge dalla comunità per svagarsi in una sala slot: arrestato per evasione

Gli agenti della Polizia di Stato di Rimini hanno arrestato nella nottata tra venerdì e sabato un uomo con l'accusa di "evasione". Durante il controllo degli avventori di una nota sala slot riminese, i poliziotti delle volanti, hanno identificato un soggetto che risultava avere in atto la misura cautelare degli arresti domiciliari in una comunità di recupero. L’uomo avrebbe chiarito ai detective di essere stanco di rimanere in Comunità che lo ospita per cui era andato alla sala slot per svagarsi un po'. Sabato è comparso davanti al giudice per la direttissima.