E' fuggita dalla guerra in Ucraina, a dieci anni debutta tra i protagonisti di "Chiara di Dio"

Ha 10 anni, si chiama Varvara, e con la sua famiglia ucraina, fuggita dalla guerra, è ospite del Lago di Monte Colombo e della Fondazione Leo Amici. Domenica (26 marzo) ha debuttato in “Chiara di Dio” nelle vesti della piccola Chiara. Una grande emozione e tantissimi applausi per l’artista in erba e per tutti gli altri performer della Compagnia Rdl che ieri si sono misurati con le prove generali a porte aperte del musical sulla Santa di Assisi davanti a un teatro gremito in ogni ordine di posto.

Standing ovation al termine della rappresentazione, in attesa del debutto ufficiale del riallestimento 2023 per lo spettacolo a firma di Carlo Tedeschi, con le musiche di Stefano Natale e Andrea Tosi e le coreografie di Gianluca Raponi, il 5 aprile prossimo al teatro Traiano di Civitavecchia.

La riminese compagnia Rdl fu fondata nel 1983 da Leo Amici che fece del teatro uno strumento di aggregazione e prevenzione del disagio giovanile. Dello stesso Leo Amici ricorre quest’anno il centenario della nascita che la Fondazione che porta il suo nome si appresta a celebrare con una serie di iniziative.