Fulmine cade nei pressi della scuola Pascucci, in tilt l'impianto elettrico

Nel corso del temporale che nella serata di giovedì 7 luglio ha interessato anche Santarcangelo, un fulmine è caduto nei pressi della scuola primaria Pascucci, causando l’interruzione della corrente all’interno dell’edificio. È quanto emerge dalle prime ricostruzioni, effettuate dai Vigili del Fuoco di Rimini intervenuti sul posto nella mattinata di venerdì 8 luglio insieme agli operatori Enel, alla Polizia locale e alla Protezione civile dell’Unione di Comuni Valmarecchia, nonché ai Servizi tecnici del Comune. In dettaglio, il fulmine avrebbe colpito un cavo dell’Enel che costeggia la scuola Pascucci lungo via Giordano Bruno, causando all’edificio danni di minore entità rispetto ai quali saranno condotte verifiche puntuali non appena concluso l’intervento dei Vigili del Fuoco. L’Amministrazione comunale fornirà ogni aggiornamento utile in merito all’episodio non appena saranno disponibili ulteriori informazioni, alla conclusione degli accertamenti attualmente in corso di svolgimento.