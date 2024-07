Fulvio Abbate e Bobo Craxi hanno spiegato a Riccione come salvare il socialismo con ironia

Hanno toccato i temi del nostro tempo con raffinata ironia e colto sarcasmo Fulvio Abbate e Bobo Craxi sul palco di piazzale Ceccarini per la seconda serata di “Senza fine. Parole e libri sotto luna e stelle di Riccione”.

Ieri sera, mercoledì 10 luglio, Abbate e Craxi, moderati da Francesco Bragagni alla presenza della sindaca di Riccione Daniela Angelini, della vicesindaca Sandra Villa e degli altri componenti della giunta comunale, hanno presentato il loro libro “Gauche Caviar. Come salvare il socialismo con ironia” in un incontro-dialogo piacevole con il pubblico presente. I due autori hanno parlato del loro libro, un pamphlet colto e irresistibile, un manifesto provocatorio e irriverente sul socialismo in cui i due autori affrontano temi di politica, storia, filosofia, arte, cinema, costumi e profumi del nostro tempo.

Il prossimo appuntamento della rassegna è venerdì 26 luglio con Silvia Cinelli che, in dialogo con Oliviero La Stella, presenta “L’elisir dei sogni. La saga dei Campari” (Rizzoli, 2024).