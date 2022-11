E' tra le fumetterie più grandi d'Italia, per Natale regalerà fumetti e manga ai bimbi ricoverati in ospedale

La fumetteria Alcatraz, situata nel cuore di Rimini, recentemente ha ampliato i suoi spazi diventando una delle fumetterie più grandi in Italia, e quest'anno ha deciso di rendere il Natale ancora più magico. Il negozio per tutti gli appassionati della cultura pop ha voluto dare vita ad un progetto unico nel suo genere, con la finalità di rendere consapevoli le persone sull'importanza dei fumetti (occidentali e orientali) come mezzo per affrontare le problematiche che si presentano ogni giorno.

Il progetto in questione nasce dall'idea dei due proprietari, Luca Bifulco e Mattia Metuli (rispettivamente classe 1984 e 2001) e prende il nome di "Alcatraz For All' (Alcatraz per tutti). La finalità del progetto è quella di portare gioia ai bambini donando fumetti e manga con l'aiuto dell'associazione benefica "La Girandola Odv". L'associazione non si occupa solo di distribuzione di libri e giocattoli ma anche di intrattenimento, laboratorio origami, raccolta fondi, acquisto di materiali e attrezzature specifiche.

Grazie al lavoro dei volontari dell'associazione, attivi presso il reparto di Chirurgia Pediatrica dell'Ospedale Infermi di Rimini, la fumetteria Alcatraz riesce a raggiungere con i fumetti e i manga i piccoli pazienti. I prodotti editoriali vengono donati non solo dalla fumetteria stessa ma anche dai suoi clienti. La raccolta del materiale è partita a inizio novembre e si protrarrà fino al 20 di dicembre presso l'Alcatraz (via A. Bertola 11, 13, 15), in questo modo tutti possono dare un contributo. Alcatraz invita tutti, anche i colleghi del settore, a questa iniziativa unica nel suo genere, in modo tale da raccogliere più materiale possibile da destinare al reparto pediatrico.