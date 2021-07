Fumo negli archivi del Comune di Rimini, intervengono i vigili del fuoco

L'allarme è scattato nella mattinata di mercoledì in via Rosaspina facendo intervenire le autobotti del 115 e una pattuglia dei carabinieri

Questa mattina, poco dopo le 10, la sede comunale di via Rosaspina è stata evacuata a seguito dell’entrata in funzione dell’allarme antincendio posizionato nell’archivio tecnico degli uffici situato nel piano interrato. Improvvisamente del fumo è iniziato ad uscire e sul posto è intervenuto personale dei vigili del fuoco, che ha accertato l’assenza di principi di incendio e di situazioni di rischio. Rientrato l’allarme, il personale è rientrato negli uffici e l’attività è ripresa regolarmente. Non si sono registrati danni all’archivio tecnico.