Fumo e rischio incendio per un autocompattatore, arrivano in soccorso i Vigili del fuoco

Attimi di apprensione per un addetto alla raccolta dei rifiuti, che stamane (lunedì 6 giugno) mentre era alla guida ha iniziato a vedere fuoriuscire dal retro dell’autocompattatore una scia di fumo nero. Ad andare a fuoco alcuni rifiuti che erano ricoverati all’interno del mezzo dopo la raccolta. Sul posto immediato intervento dei Vigili del fuoco, con l’ausilio dell’autobotte, che in una decina di minuti hanno risolto il problema. Per qualche istante si è resa necessaria la chiusura di via Flaminia Conca, nelle vicinanze del Comando provinciale dei Carabinieri.