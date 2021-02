L'ultimo saluto a Fausto Gresini, la cerimonia trasmessa su Facebook

Si terranno a Imola sabato 27 febbraio, alle ore 10, i funerali di Fausto Gresini il team manager dell'omonima scuderia scomparso martedì scorso a soli 60 anni dopo una lunga lotta contro il Coronavirus. Le restrizioni dovute alla pandemia hanno imposto ai famigliari una cerimonia in forma privata ma, per venire incontro ai tanti amici e tifosi, verrà realizzata una diretta sulla pagina Facebook del team. Un momento per ricordare il pilota e l'imprenditore che, nel corso degli anni, è diventato una figura di riferimento nei paddock del motomondiale. Non "sarà purtroppo la cerimonia con cui tutti avremmo voluto congedarci dal nostro amato Fausto per via delle attuali restrizioni dovute alla pandemia", come cita il comunicato del team Gresini.