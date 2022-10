Si prepara l'ultimo viaggio per le vittime della strage in A4, i funerali allo stadio

Si prepara l'ultimo viaggio per le 7 vittime riccionesi della strage in A4 con i corpi di Massimo, Maria, Francesca, Rossella, Romina, Valentina e Alfredo che nella giornata di lunedì sono stati riunito nell'obitorio di San Donà di Piave in attesa di essere trasportati nella Perla Verde. Romina, l'ultima a perdere la vita, in un ultimo gesto d'amore ha donato i propri organi dopo essere giunta in fin di vita all'ospedale di Treviso con la procedura per l'espianto che è partita nel pomeriggio di domenica. Al momento, secondo quanto emerso dalla Procura di Venezia competente per quanto riguarda il pezzo di autostrada dove è avvenuto l'incidente, non ci sarebbero opposizioni alla riconsegna dei resti alle famiglie. Il pubblico ministero, infatti, attende la relazione definitiva della polizia Stradale: a meno che non emerga un terzo mezzo che potrebbe avere avuto un ruolo nell'incidente, ipotesi che gli inquirenti ritengono altamente improbabile, l'indagine si chiuderà con la morte del guidatore. Intanto è fissata per mercoledì la data per il rientro delle salme. In queste ore, con la Perla Verde ancora incredula e straziata dal dolore per la perdita dei concittadini, si sta organizzando il trasporto delle salme a Riccione che dovrebbero che arriveranno nel pomeriggio di mercoledì quando si aprirà la camera ardente.

In una nota il Comune di Riccione ha specificato che la camera ardente verrà allestita all’interno del palazzetto dello sport, il PlayHall di viale Carpi - struttura che era stata inaugurata proprio da Massimo Pironi -, e rimarrà aperta dalle 15 alle 22 di mercoledì 12 ottobre, quando le salme arriveranno in città, e dalle 7 alle 13 di giovedì 13 ottobre. I funerali si svolgeranno alle 14,30 di giovedì 13 ottobre, giornata per la quale è stato indetto il lutto cittadino, allo stadio comunale di Riccione in una cerimonia unica come richiesto dalle famiglie delle vittime e verranno presieduti dal vescovo di Rimini Francesco Lambiasi. Tutti i parroci di Riccione concelebreranno la Santa Messa. È prevista la partecipazione alla funzione di numerosi cori della città. “La grande partecipazione dei riccionesi, e non solo, al dolore causato da questa immane tragedia ci porta a organizzare i funerali nel luogo più capiente e adeguato: lo stadio di Riccione”, ha detto la sindaca Daniela Angelini.