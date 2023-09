Funghi allucinogeni, droghe sintetiche e sigarette elettroniche "stupefacenti": 3 pusher arrestati con oltre 8 chli di droga

Un campionario di droghe da far invidia quello sequestrato dal personale della Squadra Mobile della Questura di Rimini che, nella giornata di venerdì, ha arrestato tre presunti spacciatori con oltre 8 chili di stupefacenti vari. A finire in manette sono stati un cittadino pakistano 38enne e due italiani di 30 e 25 anni finiti nel mirino degli inquirenti e ritenuti essere i gestori di un vasto giro di spaccio vista la quantità e la diversità di quanto trovato in loro possesso. Il personale della polizia di Stato, infatti, ha sequestrato loro oltre 5,7 chili di marijuana, oltre 2,2 chili di hashish, 31 pasticche di ecstasy, 21,7 grammi di funghi allucinogeni, 0,30 grammi di cocaina, 11 grammi di Mdma, 4 sigarette elettroniche con Thc (ossia tetraidrocannabinolo, il principio attivo dello stupefacente) al 90% e una ricarica contenente la stessa sostanza.

L'ingente quantità di droga è valsa l'arresto dei tre che, dopo essere stati portati in Questura, su disposizione del pubblico ministero di turno Davide Ercolani sono stati trasferiti nel carcere dei "Casetti". Tutti difesi di fiducia dall'avvocato Giuliano Renzi, nella mattinata di sabato 30 settembre compariranno davanti al gip per l'interrogatorio di convalida.