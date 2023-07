I fuochi d'artificio pronti a illuminare la Notte Rosa, uno show di 10 minuti con 12 mila coreografie

Durante la Notte Rosa tutti con il naso all’insù. Allo scoccare della mezzanotte, di venerdì 7 luglio, sarà l’azienda riccionese Fonti Pirotecnica a sparare i fuochi lungo i 31 chilometri di costa. Lo farà da 7 postazioni sincronizzate. Alla regia dell’atteso spettacolo pirotecnico, tra gli eventi clou della Notte Rosa, Ivan Fonti. Per l'occasione verrà allestito uno degli eventi pirotecnici più lunghi al Mondo, da Bellaria Igea Marina a Cattolica.

Sette le postazioni di sparo sincronizzate (4 con fuochi aerei) e 3 con fuochi a terra. Tutte le postazioni sono sincronizzate fra loro da un programma creato con un simulatore in azienda il quale permette di creare questa magia. Successivamente vengono poi studiati i vari effetti, coreografie e disegni che si intendono utilizzare per l’evento. Step successivo, il programma viene diviso per le varie postazioni di sparo, spedito in reparto produzione e da lì si assemblano scrupolosamente e divise per numero di programmazione.

Il giorno dell’evento i tecnici escono fisicamente sul campo per montare lo show e collegare i vari detonatori alle valigie di tiro le quali saranno gestite e comandate da un’unica regia gestita da Ivan Fonti posta sul Molo di Rimini la quale farà partire tutto lo show in contemporanea.

A Rimini le zone di sparo saranno tre, Molo di Rimini Marina Centro con uno spettacolo a multi postazioni visibile da tutta la costa, Bellariva Bagni 98\99 e Viserba ai bagni 29, Bellaria Igea Marina dal Molo, Riccione dalla spiaggia Libera DI Piazzale San Martino, Misano Adriatico spiaggia libera Piazzale della Repubblica. Mentre a chiudere la scia di colori Rosa sarà Cattolica nella spiaggia libera dietro l’hotel Kursal.

Saranno ben 12.000 gli effetti utilizzati per coreografare i 10 minuti di show Pirotecnico sincronizzando tutta la costa sulla Costa Adriatica e ben 20 artificieri professionisti, coordinati da Ivan Fonti, andranno a distribuire le 26 centraline di sparo, collocare i 1050 detonatori elettrici per il collegamento degli artifici studiati a hoc per il mega evento Made in Romagna.

"Abbiamo disegnato lo spettacolo per renderlo ancora più Pink e con una novità sulla coreografia finale dello show e abbiamo messo al primo posto la sicurezza e il rispetto dell’ambiente con Fuochi Artificiali Omologati Ce i quali garantiscono un elevatissimo standard di sicurezza sia attiva (non supereremo mai il rumore di 120 decibel) e passiva, in quanto i fuochi artificiali sono tutti biodegradabili fatti solo ed esclusivamente con carta

biodegradabile la quale per il 99% viene distrutta direttamente con l'accensione dei colori stessi", raccontano dall'azienda.

