Simpatico fuori programma sul palco del Galli, il sindaco si improvvisa attore e sposa Romeo e Giulietta

Simpatico fuori programma al Teatro Galli di Rimini. In occasione dello spettacolo “Romeo e Giulietta. Una canzone d’amore” di Babilonia Teatri è stato il sindaco Jamil Sadegholvaad a salire sul palco per celebrare le nozze teatrali. Il primo cittadino diventa così attore per una sera, al fianco di due mostri sacri dello spettacolo italiano come Paola Gassman e Ugo Pagliai. “Grazie al cast e grazie al pubblico per la clemenza. Per la carriera d'attore se ne riparla in un'altra vita” scherza sui social il primo cittadino.

Ugo Pagliai e Paola Gassman sono i protagonisti di questo inedito “Romeo e Giulietta” che la compagnia Babilonia Teatri, vincitrice del Leone d’argento alla Biennale di Venezia nel 2016 ha tratto da William Shakespeare. Lo sguardo profondo e irriverente che caratterizza la compagnia, ha inquadrato il grande classico di Shakespeare con un radicale ribaltamento di prospettiva rendendo protagonista assoluta dello spettacolo una coppia inossidabile come quella formata da Pagliai e Gassman, affiancati da Enrico Castellani, Valeria Raimondi e Francesco Scimemi. La nuova versione di “Romeo e Giulietta” si concentra interamente sui protagonisti della vicenda, mettendo da parte tutto il contorno: la guerra tra le rispettive famiglie, gli amici di Romeo, i genitori di Giulietta e il frate.