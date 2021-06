Furgoncino prende improvvisamente fuoco: anche due auto inghiottite dalle fiamme

Fiamme sabato mattina in via Dei Partigiani nel parcheggio del centro residenziale Leon battista Alberti. Intorno alle 10.30 il furgoncino di un gruppo di operai ha improvvisamente preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenute due autobotti dei Vigili del Fuoco. Nonostante il tempestivo intervento del personale del 115 due auto in sosta sono state inghiottite dalle fiamme. Sul posto le forze dell'ordine per chiarire l'origine del rogo.