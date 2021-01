Furgone "brucia" il semaforo rosso, schianto evitato per pochi centimetri

L'ultimo caso è quello registrato dal vista red posto sull’incrocio tra viale Siracusa e via Nicolò Tommaseo dove, in pochi istantanee da brivido, viene immortalata una tragedia sfiorata. Nelle immagini un furgone passa in pieno giorno a velocità sostenuta, con il rosso, evitando per poco una macchina che stava attraversando regolarmente. Un dramma evitato che simboleggia una cattiva condotta degli automobilisti riminesi che non accenna a diminuire, nonostante le limitazioni del traffico dovute alla pandemia sanitaria. Nel 2020, infatti, sono state 9.517, a fronte delle 8.639 del 2019, le sanzioni rilevate agli incroci semaforici dalle telecamere. Un numero in crescita anche per l’entrata in servizio di due nuove installazioni, in via Regina Margherita e via Chiabrera.