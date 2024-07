Furgone parcheggiato prende improvvisamente fuoco: l'intervento dei pompieri

Pompieri in azione nella serata di sabato a Rimini. E' successo in via Primo Ghinelli, intorno alle 21.30, dove un furgone che era parcheggiato nel piazzale di una ditta ha preso improvvisamente fuoco. Si è reso quindi necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per domare l'incendio che è stato infine spento verso le 23. Stando ai primi riscontri, non sarebbero state rintracciate evidenti tracce di dolo sul mezzo.