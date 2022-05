I cannibali ghiotti di Bmw, l'amara sorpresa: un suv depredato anche del volante

Ennesimo colpo nel riminese da parte della banda di cannibali specializzata nel depredare i veicoli di lusso lasciati in sosta. I malviventi sono tornati in azione a Santarcangelo e, nella notte tra giovedì e venerdì, a finire nel loro mirino è stato un altro Bmw. Questa volta ad essere cannibalizzato è stato un suv X5 lasciato in sosta in via Ca' Fabbri nella città clementina col proprietario che, nella prima mattinata di venerdì, ha fatto l'amara sorpresa.

I ladri, infatti, dopo essere riusciti a forzare una portiera senza far scattare l'allarme si sono impossessati del volante multifunzione del fuoristrada. Scoperto il furto, il padrone del suv non ha potuto far altro che denunciare il tutto ai carabinieri.