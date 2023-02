I ladri svaligiano la villa mentre marito e moglie guardano Sanremo alla televisione

Ha preso di mira il Colle dei Pini e Riccione alta la banda di ladri che, martedì sera, ha imperversato nelle ville sulla collina mettendo a segno quattro colpi in poche ore. In un'abitazione i malviventi hanno agito poco prima della mezzanotte e, mentre marito e moglie stavano guardando la televisione in un'altra stanza, senza fare rumore hanno forzato una porta finestra riuscendo ad entrare nella camera da letto della coppia mettendo tutto a soqquadro e riuscendo a mettere le mani su monili e preziosi il cui ammontare è ancora in corso di quantificazione. Solo al momento di andare a dormire i padroni di casa si sono accorti di essere stati derubati e non hanno potuto far altro che dare l'allarme e fare intervenire una pattuglia dei carabinieri. Il secondo colpo è stato eseguito in maniera analoga, poco lontano dal primo, e sempre coi proprietari che si trovavano all'interno della villa ma questa volta i ladri sono stati messi in fuga prima che riuscissero ad insaccare il bottino. In altre due abitazioni, anche queste poco distanti, i malviventi hanno cercato invano di forzare le porte ma non essendoci riusciti sono fuggiti a mani vuote. Sono in corso le indagini dei carabinieri per riuscire ad individuare il gruppo di ladri.