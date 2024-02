Raffica di furti in case e appartamenti. Il Comune: "Potenziati i controlli, segnalate le situazioni sospette"

Negli ultimi dieci giorni a Morciano di Romagna, così come in altri comuni della Valconca, si sono registrate diverse segnalazioni riguardanti furti in case e appartamenti o tentativi di effrazione. Le segnalazioni si sono moltiplicate. Il tema è stato sottoposto anche all’attenzione del Prefetto di Rimini, Rosa Maria Padovano, in visita proprio in queste ore nelle varie comunità della vallata, con il sindaco Sica a chiedere vicinanza e sostegno. “Quello dei furti, si sa, è un problema che non coinvolge in maniera esclusiva il nostro territorio e che in maniera ciclica torna a ripresentarsi – scrive l’amministrazione -. La preoccupazione della cittadinanza è comprensibile e condivisa dall'amministrazione comunale”.

Il Comune di Morciano di Romagna è in contatto con le forze dell'ordine preposte al presidio del territorio e continuerà a monitorare, per quanto di propria competenza, l'evolversi della situazione, raccogliendo le diverse segnalazioni dei residenti. “Il Comune ha inoltre deciso di farsi parte attiva presso il Prefetto di Rimini, massima autorità provinciale in materia di ordine pubblico e sicurezza – informa l’amministrazione -. Contestualmente ci è stata assicurata la massima attenzione da parte dei presidi territoriali dei Carabinieri, che hanno intensificato e potenziato le attività di controllo e monitoraggio, in linea con quanto già fatto nelle ultime settimane che hanno visto un importante rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine. Alla cittadinanza desideriamo rivolgere una raccomandazione: quella di riporre fiducia nell'operato delle forze dell'ordine e offrire il proprio contributo segnalando tempestivamente situazioni potenzialmente sospette”.