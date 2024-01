Furti in case e automobili, Valconca presa di mira. "I miei vicini si sono trovati tre ladri in giardino"

Ora a essere presa di mira è la Valconca e in particolare Morciano di Romagna. Ma su tutto il territorio, da Bellaria a Santarcangelo, in questo inverno si continuano a segnalare numerosi furti. In abitazione. Ma non solo. Dato che in molti lamentano razzie anche sulle autovetture. Il tam tam corre sui social, dicendo ai concittadini di fare attenzione. In particolare negli ultimi giorni, a Morciano di Romagna, una serie di furti si sono registrati nelle vie Ca’ Fabbro, Bucci e Due Ponti. Scrive un cittadino sui profili social: “Anche stanotte sono entrati in un appartamento, in una casa a schiera. Ma i controlli di notte non si possono avere?”. E a ruota lamentele e segnalazioni. “L’altra sera anche davanti a casa mia i ladri hanno provato a entrare, ma i cani li hanno disturbati. Quando i padroni di casa sono usciti nel giardino, si sono trovati di fronte tre persone che poi sono scappate per i campi”. Raffica di casi: “Sono entrati pure nella mia macchina", scrive un altro cittadino. Le modalità d’azione sono sempre simili: i ladri, in un gruppetto, entrano in azione all’ora del tramonto e sono raid veloci dentro le case, in cerca di denaro, gioielli e orologi. In molti ora chiedono al sindaco un incontro, per cercare una soluzione che possa essere da deterrente.