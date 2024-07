Furti e spaccio, due arresti in flagranza dei carabinieri nel fine settimana

E' di 3 arresti, due in flagranza per furto e spaccio di stupefacenti e uno per un aggravamento della misura cautelare, il bilancio del fine settimana per i carabinieri della Compagnia di Rimini. Il primo a finire in manette è stato un 21enne nordafricano, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, che venerdì ha cercato di rubare alimenti e alcolici nel Conad di viale Vespucci a Marina Centro. Lo straniero, quando è stato scoperto dal personale della vigilanza, ha aggredito gli addetti alla sicurezza nel tentativo di fuggire ma è stato bloccato e poi ammanettato dai carabinieri accorsi sul posto. I militari dell'Arma hanno recuperato la refurtiva e arrestato il 21enne che è stato poi processato per direttissima.

Nella giornata di sabato, invece, a finire nella rete dei carabinieri è stato un 29enne extracomunitario accusato di spaccio. Lo straniero era stato notato mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente ed, entrambi, sono stati bloccati. Mentre il compratore è stato segnalato alla Prefettura come assuntore, per il pusher è scattata una perquisizione domiciliare che ha permesso di trovare e sequestrare 120 grammi della stessa sostanza. Ammanettato e portato in caserma, lo spacciatore è stato processato per direttissima.

Si sono invece aperte le porte del carcere per un 44enne di Bellaria, già sottoposto all'affidamento in prova, per il quale è stato emesso un ordine di carcerazione. L'uomo, infatti, deve scontare una condanna definitiva di oltre 2 anni per etenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e maltrattamenti in famiglia, reati avvenuti tra il 2017 ed il 2022.