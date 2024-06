Furti e spaccio, i controlli dei carabinieri portano all'arresto di 2 persone e alla denuncia di 7

Con l'inizio della stagione estiva i carabinieri della Compagnia di Riccione hanno intensificato i controlli del territorio puntando, in maniera particolare, sulla zona mare e sulla stazione ferroviaria attivando, allo stesso tempo, il presidio di piazzale Ceccarini. Gli accertamenti hanno portato all'arresto di 2 persone e al deferimento a piede libero di altre 7. In particolare a finire in manette è stata una 36enne fermata in flagranza per furto. La donna tentava di allontanarsi da un negozio dopo aver nascosto nella borsa prodotti per circa 200 euro. Deve invece rispondere di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un 23enne dell'est Europa che, fermato dai militari dell'Arma, è stato trovato in possesso di 12 grammi di cocaina nascosti nella sua vettura. La perquisizione è stata estesa anche alla stanza del residence occupata dallo straniero e, al suo interno, sono spuntati altri 80 grammi della stessa sostanza oltre a denaro contante, ritenuto il provento delle cessioni, e tutto il materiale per pesare e confezionare le dosi. Entrambi sono stati processati per direttissima.

Dovrà invece rispondere di ricettazione un 31enne residente nella Perla Verde in quanto trovato in possesso di una bicicletta risultata rubata lo scorso maggio. Denunciato a piede libero per furto, invece, un 34enne senza fissa dimora che si è impossessato di un cellulare lasciato incustodito da un avventore di un ristorante. Un 22enne, che nascondeva nella tasca un coltello, è stato deferito per possesso ingiustificato di armi. Un 32enne, invece, oltre al coltello aveva in tasca anche una modica quantità di hashish; nei suoi confronti, oltre alla denuncia, è scattato il deferimento alla Prefettura come assuntore. Tre automobilisti, in fine, sono risultati positivi all'etilometro e hanno dovuto dare l'addio alla loro patente.

In totale i controlli hanno permesso l'identificazione di oltre 120 persone e accertamenti su 70 vetture.