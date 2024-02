Furti in campagna e nelle aziende agricole, Coldiretti si appella al Prefetto

Coldiretti Rimini ha segnalato al Prefetto la "preoccupante escalation di episodi di furto nelle corti rurali nella zona di Santarcangelo di Romagna e Poggio Torriana" dove continuano ad essere rubati piccoli mezzi agricoli e attrezzatura. "Abbiamo interpellato il Prefetto – precisa il Presidente Guido Cardelli Masini Palazzi - per chiedergli un potenziamento dei controlli e del presidio del territorio e abbiamo ottenuto rassicurazioni in merito e per questo lo ringrazio a nome di tutti gli imprenditori che in questo momento vivono questo forte disagio". Per agevolare le forze dell’ordine nel loro lavoro gli agricoltori si impegnano a fare un maggiore utilizzo dello strumento della denuncia, utile per consentire di avere un quadro più preciso della situazione e quindi di intervenire.