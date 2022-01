Furti nelle auto parcheggiate in zona ospedale, arrestato il malvivente

E' stato arrestato in flagranza il malvivente che, nella giornata di mercoledì, ha messo a segno una serie di furti nelle auto lasciate in sosta nella zona dell'ospedale di Rimini. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti in via Settembrini dopo che un passante aveva notato il ladro, col volto nascosto da una mascherina, aggirarsi nel parcheggio e all'improvviso mandare in frantumi un finestrino per poi rovistare nell'abitacolo. Non trovando nulla di interessante all'interno del mezzo, il malvivente ha poi spaccato un altro vetro ripetendo l'operazione. Andata male anche la seconda spaccata, a finire nel mirino del ladro è stata una terza auto dalla quale è riuscito a rubare uno zainetto lasciato incustodito sui sedili. All'arrivo della Volante l'uomo ha cercato di nascondersi ma è stato individuato accovacciato tra le auto in sosta e ammanettato. Ad essere portato in Questura è stato un 52enne che, al termine degli accertamenti, è stato dichiarato in arresto ed è stato processato per direttissima giovedì mattina. Difeso dall'avvocato Igor Bassi, il giudice ha convalidato il fermo e disposto l'obbligo di firma quotidiano in attesa della prossima udienza.